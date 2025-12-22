Presidenta Castro debió poner todo su músculo político para que CICIH fuera realidad: Exmiembro de la MACCIH

Tegucigalpa – El funcionario y ex miembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas señaló la falta de voluntad, desde la presidenta Xiomara Castro hasta los diputados para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Navas dijo que la no venida de la misión tiene varios elementos de crítica, comenzando por las leyes que no pasaron en el Congreso Nacional, algo que dependía de las tres bancadas más importantes representadas en el Legislativo.

(Leer) Presidenta Castro culpa a la oposición por la no llegada de la CICIH

“No se alcanzaron los consensos y por eso no se aprobó la Ley de Colaboración Eficaz, que estaba ya para el tercer debate, las reformas al Código Penal, el enjuiciamiento a altos funcionarios, esto causó un gran valladar para la instalación y también no podemos negar que la presidenta (Xiomara) Castro debió poner todo su músculo político para que esto se hiciera realidad”, afirmó.

Para el profesional del derecho, la CICIH se diluyó porque relegaron el tema por otros asuntos de país.

Navas considera que ante una institucionalidad débil, unos operadores de justicia con certificaciones pendientes y procesos de independencia que puedan desarrollarse mejor para el combate a la corrupción y el crimen organizado, Honduras necesita el apoyo de una misión internacional.

“El próximo gobierno ojalá que tenga esta propuesta, este compromiso con el combate a la corrupción y que los niveles de una vez por todas comiencen a bajar para tener mejores opciones de desarrollo para el país”, señaló. VC