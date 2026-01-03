Presidenta Castro se solidariza con Nicolás Maduro y condena su captura

Tegucigalpa – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este sábado la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, ocurrido la madrugada de este sábado en Caracas, la capital de Venezuela.

Castro calificó como una agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, el secuestro de Maduro, el que según el mensaje posteado en la cuenta de la red social X de la mandataria constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe.

Asimismo, Castro indicó que es un desconocimiento absoluto, y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

La agresión militar de Estados Unidos

contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe, así como un desconocimiento… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 3, 2026

“Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial”, reza el mensaje, en el que nuevamente hace referencia a que Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. VC