Presidenta Castro advierte que hay sectores que quieren generar temor e incertidumbre sobre que no habrá elecciones generales

San Pedro Sula – La presidenta Xiomara Castro señaló este miércoles que hay sectores que quieren generar temor con el objetivo de que los hondureños no salgan a votar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Hay medios de comunicación que dicen que no habrá elecciones o que no saben si habrán, yo les digo que no le pongan odio, quieren generar temor, aquí las elecciones se van a dar”, declaró la mandataria hondureña.

Afirmó que como comandante general de las Fuerzas Armadas que habrá elecciones generales el 30 de noviembre y que el proceso tiene que ser en paz, tranquilidad, sea una fiesta cívica, libre, transparente y democrática.

“Las Fuerzas Armadas están listas para acompañar al pueblo en este proceso electoral, para garantizar el libre proceso electoral y garantizar que exista con garantías el traspaso del poder”, reiteró.

Castro mencionó que los que gobernaron en las últimas administraciones se presentan en la actualidad como los salvadores del país, pero que se les olvida la posibilidad que tiene la población de comparar el pasado con el presente.

Exhortó a los hondureños que no retrocedan y tengan la fuerza de seguir adelante y de cambiar el país.

Indicó que las ayudas no vendrán de afuera, el trabajo lo tienen que hacer los hondureños con hombres comprometidos al desarrollo y la refundación de la patria.

La mandataria advirtió que si la refundación no continúa el futuro será incierto.

Acusó que hay intereses que pretenden que el pueblo siga con la cabeza agachada, que no se supere, que no crezca Honduras y que no se desarrolle.

“No es cierto que el desarrollo viene de arriba para abajo, que primero se desarrolla los grandes para que le caiga algo hacia abajo para los pequeños”, aseveró.

Castro participó en la entrega de 92 Cajas Urbanas y capital semilla a mil migrantes emprendedores con el programa “Hermano, Hermana Vuelve a Casa” en la ciudad de San Pedro Sula.

En el evento promovió la candidatura del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri por la municipalidad de SPS. AG