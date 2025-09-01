Presidenta Castro abre el mes patrio con discurso político confrontativo reiterando que la refundación debe continuar

Tegucigalpa– En el inicio del mes patrio y a 204 años de independencia, la presidenta Xiomara Castro encabezó este 1 de septiembre la ceremonia de izado de la Bandera Nacional en el Monumento por la Paz, en el cerro Juan A. Laínez, con un discurso politico que no dio tregua en el marco de las celebraciones cívicas.

La mandataria inició su intervención exaltando los símbolos patrios, al asegurar que la Bandera Nacional “ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos”.

El mensaje pronto tomó un giro político al recordar lo que denominó “los peores flagelos que engendraron Honduras”, entre ellos el “capitalismo salvaje, la corrupción público-privada y el crimen organizado”. Castro subrayó que el expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión, dirigió lo que llamó “una narcodictadura que saqueó el país durante 12 años y 7 meses”.

“Nosotros hemos dado pasos firmes para rescatar nuestra patria”, dijo, mencionando la derogación de la Ley de las ZEDE, la eliminación de fideicomisos y la recuperación de la caja única del tesoro como logros de su administración. También destacó la reducción de la tasa de homicidios de 41 a 26 por cada 100,000 habitantes, atribuyendo este avance a la “Operación Solución Contra el Crimen”.

En un tono de advertencia y de cara al año electoral, Castro afirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están fortalecidas y tienen la misión de garantizar un proceso democrático sin “fraudes como en 2013 y 2017” ni “golpes de Estado como en 2009”. Reiteró que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, le ha asegurado elecciones “limpias y libres”.

La presidenta cerró su discurso afirmando que el “proyecto de refundación es irreversible” y que su gobierno continuará defendiendo la soberanía, la dignidad y la memoria histórica de las resistencias populares, indígenas y frente al golpe de Estado de 2009.

Con esta intervención en el inicio de las fiestas patrias, la presidenta Castro, reitera una vez más el pasado y proyecta su proyecto de refundación según sus palabras como la única ruta para Honduras.LB