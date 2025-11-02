Presidenciable del Pinu-SD visita mercado y playa de Tela para dialogar con comerciantes

La Ceiba – El presidenciable del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila, visitó este domingo el municipio de Tela en el departamento de Atlántida, para continuar con su campaña de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

Recorrió el mercado municipal de Tela como la playa para dialogar con los comerciantes y escuchar sus necesidades.

«Escuché a quienes sostienen este país con trabajo y dignidad. Honduras no necesita promesas: necesita justicia», expresó.

En el recorrido también estuvo presente el diputado Tomás Ramírez que aspira a una reelección bajo la bandera del Pinu-SD en Atlántida.

Ávila reafirmó que él desea iniciar el cambio que Honduras necesita y que su mensaje que transmitió fue de «no el mañana sino el ya».

Posteriormente, hubo un conversatorio con los líderes de comunidades y ciudadanos de Tela, culminando con una caravana de vehículos por las principales avenidas. AG