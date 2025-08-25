Presidenciable de la DC visita Choluteca para presentar los candidatos a diputados y alcalde

Choluteca – El candidato presidencial del Partido de la Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera Callejas, visitó este domingo el departamento de Choluteca para presentar oficialmente la planilla de candidatos a diputados y al candidato a alcalde Francisco Mancias.

Durante su discurso, el presidenciable dejó claro que Honduras necesita un cambio real y que su partido representa rostros nuevos, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo hondureño.

Los candidatos a diputados propietarios por el departamento de Choluteca son: Carlos Alberto Carranza Estrada, Bessy Xiomara Contreras Flores, José Luciano Ortiz Rodríguez, Dariela Alejandra Guandique Bock, Kelvin Farid Rodríguez Martínez, Katherin Dariela Castillo Méndez, Jimmy Yoni Maradiaga Baquedano, Dilelya Vanessa Espinoza y José Mauricio Aguilar Montoya.

Rivera Callejas destacó que estas personas encarnan la nueva cara de la política: ciudadanos íntegros, transparentes y decididos a legislar para construir un país más justo.

También explicó la importancia de avanzar hacia un estado libre asociado con Estados Unidos, asegurando que esta propuesta es lo que Honduras necesita para transformar su futuro.

Subrayó que, si el país sigue bajo las mismas estructuras tradicionales, no habrá cambios verdaderos; por ello, apostó por un modelo que permita atraer inversiones, fortalecer la economía y abrir nuevas oportunidades.

Además, reafirmó su posición firme contra la criminalidad, proponiendo pena de muerte para violadores de niños y el traslado de los delincuentes más peligrosos a cárceles de máxima seguridad como las de Nayib Bukele en El Salvador, priorizando la seguridad y la justicia.

Aseguró que la Democracia Cristiana es la mejor opción, al estar conformada por personas que nunca han gobernado, limpias, transparentes y decididas a servir al pueblo. AG