Presidenciable de la DC recorrer Villanueva para seguir con su campaña electoral

San Pedro Sula – El presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (DC), Mario Rivera Callejas, recorrió este domingo el municipio de Villanueva en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras, para seguir con su campaña electoral.

Rivera Callejas estuvo acompañado de su aspirante a la alcaldía de Villanueva, Cindy Maricela Wills Cruz, y sus candidatos a diputados por el departamento de Cortés.

Rivera Callejas recorrió las calles de la tercera ciudad más importante de Cortés encima de una camioneta color plateado.

Señaló que compartió con la gente de Villanueva, escucho sus sueños y enfatizó que el cambio en el país ya está cerca.