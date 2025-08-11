Presidenciable de la DC avizora que Honduras tendrá consecuencias con EEUU por respaldo de Castro a Maduro

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (DC), Mario Rivera Callejas, advirtió que el respaldo de la presidenta Xiomara Castro a Nicolás Maduro generará consecuencias con Estados Unidos.

“Por supuesto que habrá consecuencias en Washington porque la política del presidente (Donald) Trump que lo calificó de fraudulento, terrorista y narcotraficante”, dijo Rivera Callejas.

Comentó que está bien que la mandataria hondureña sea amiga o tenga relación de amistad con Maduro, pero que no debe utilizar al Estado para apoyar la situación personal de Maduro.

Sostuvo que la función de la figura del Estado es velar por los intereses de los hondureños y no de un narcoterrorista.

Respecto al proceso electoral, indicó que en los últimos 40 años, el país ha vivido con insalubridad, sin educación, extorsión, corrupción, delincuencia, impunidad y otras necesidades.

“Que los masoquistas voten por el mismo de siempre, pero el que piensa diferente que vote por un cambio real que es uniéndonos a Estados Unidos”, clamó. AG