Presidencia de la CSJ defiende que nombramientos son inferiores a pasadas administraciones

Tegucigalpa – La presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó este viernes los señalamientos de nombramientos a discreción de jueces y magistrados, y que ha sido menor en comparación de la pasada administración.

A través de un pronunciamiento, la presidencia de la CSJ alegó que el promedio anual de nombramientos de esta administración ha sido del 8 %.

Señaló que los nombramientos de los últimos años muestran una tendencia que no refleja un comportamiento desproporcionado, sino variaciones asociadas a necesidades operativas del servicio.

En las últimas horas, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Luis Fernando Padilla, denunció que la presidenta Rebeca Ráquel Obando nombró personal a discreción después de la aprobación del decreto que le despojaba de sus facultades administrativas.

(LEER): Presidenta de la CSJ nombró personal a discreción después que el Congreso legisló para ponerle alto: magistrado Padilla

En ese sentido, detalló que el Poder Judicial cuenta con cinco 650 servidores que sostienen 450 órganos jurisdiccionales y dependencias, recibiendo un promedio de 120 mil casos anuales.

Añadió que solo en 2025, ingresaron más de 123 mil expedientes al Poder Judicial, y que se resuelve un promedio anual de 89 mil casos entre 820 jueces.

Comunicó que el pleno de magistrados de la CSJ integró comisiones específicas de trabajo en la que recibieron el informe de la dirección de recursos humanos para revisar, sistematizar y proponer las acciones que correspondan.

Finalmente, reafirmó que la gestión y manejo del recurso humano se ha ejecutado dentro del marco de las facultades vigentes y sostener la continuidad del servicio. AG