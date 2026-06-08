Presentan requerimiento fiscal contra policía por violación de derechos fundamentales

Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra un comisionado de la Policía Nacional, sin revelar nombre, por la supuesta comisión del delito de limitación o impedimento de determinados de derechos fundamentales.

– No se mencionó el nombre del alto oficial de la Policía.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh) en el Juzgado de Letras de Amapala.

Según las investigaciones, los hechos sucedieron en 2019 durante una manifestación pacífica en el sector de Zacate Grande en el municipio de Amapala en el departamento de Valle, zona sur de Honduras.

En el momento, existía un proceso de diálogo y las personas defensoras de derechos humanos que participaban en la protesta, pero un vehículo con numerosos agentes.

Posteriormente, un agente a cargo ordenó el desalojo violento de los participantes, afectando el ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. AG