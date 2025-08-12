Presentan requerimiento contra siete personas vinculadas a estructura criminal que opera en alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara

Tegucigalpa- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra siete personas, entre ellos, funcionarios municipales y un candidato a alcalde, miembros de presunta banda criminal comandada por el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Aguilar Orellana.

Según la investigación de la Fiscalía, el uso de millonarios fondos públicos para el enriquecimiento personal se presentó el requerimiento contra una estructura criminal que opera en la municipalidad de San Marcos, en el occidental departamento de Santa Bárbara.

Se indicó que la estructura es liderada desde la prisión por el exalcalde, Pedro Aguilar Orellana.

En ese sentido, se realizan allanamientos y órdenes de captura para dar con el paradero de las personas imputadas en el requerimiento.

Desde el 2023, el exalcalde Aguilar Orellana militante del Partido Alianza Patriotica, dirigía vía telefónica a la organización que son personas que laboran en la municipalidad y que son de su entera confianza.

Las personas imputadas por este caso son: Pedro Aguilar Orellana, Jesús Alberto Hernández, Sandra Perdomo, Dania Iveth Torres, Ada Lizbeth Pineda, Lourdes Borjas, Elisa Castellanos.

Todas las personas son acusadas de los delitos de usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación de caudales públicos. IR