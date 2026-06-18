Presentan requerimiento contra conductor de grúa involucrado en fatal accidente en la CA-5

Comayagua – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Comayagua, presentó requerimiento fiscal en contra del conductor de una grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, La Villa de San Antonio, donde perdieron la vida siete agentes de la Policía Nacional y otras 29 personas resultaron lesionadas.

Los hechos fueron calificados como constitutivos de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, por lo que solicita la imposición de la medida cautelar de detención judicial en contra del ahora imputado.

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De acuerdo con las investigaciones, dirigidas técnica y jurídicamente por el Ministerio Público, el hecho se registró la tarde del 17 de junio, cuando una grúa marca Freightliner que se desplazaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula circulaba a una velocidad considerada no prudente en una zona de curva y pendiente descendente. Esta situación provocó que el conductor perdiera el dominio y control del vehículo, volcándose e invadiendo el carril contrario, donde impactó inicialmente contra un autobús propiedad de la Secretaría de Seguridad y posteriormente contra un vehículo tipo cabezal.

Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron de manera inmediata siete ocupantes del autobús policial, quienes fueron identificados como Nelson Emilio Sosa Torres, Nora Xiomara Mejía Zúñiga, Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Yorbic Adony Vallecillo Salgado, Dulce María Suárez Izaguirre y Keylin Anabeli Benavides Rodríguez; además, 29 personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa para recibir atención médica.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que la conducta imprudente atribuida al conductor de la grúa fue determinante en la ocurrencia del siniestro, que además ocasionó cuantiosos daños materiales, incluyendo la pérdida total del autobús asignado a la Policía Nacional. En virtud de los hallazgos técnicos y periciales recabados, el Ministerio Público inició la acción penal en contra del detenido.

En las próximas horas se realizará la audiencia de declaración de imputado, donde la Fiscalía solicitará que se imponga la medida cautelar de detención judicial a fin de seguir el proceso en contra del conductor detenido. JS