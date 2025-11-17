Presentan recusación contra presidenta de la CSJ para que no conozca audiencia contra magistrados del TJE

Tegucigalpa – La abogada Claudia Erazo presentó este lunes una recusación contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, para que conozca la causa en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Erazo es la apoderada legal de los magistrados del TJE y argumentó que existe un conflicto de intereses para que Rebeca Ráquel Obando ejerza como jueza natural.

“Hemos presentado una recusación para el juez natural designado en virtud que existen intereses de conflicto”, dijo a periodistas que cubren la fuiente judicial.

Explicó que Rebeca Ráquel Obando fue integrante y fundadora del Partido Libertad y Refundación (Libre), y que sería una herramienta para actuar el Poder Judicial y no actuar en la debida forma.

Erazo comentó que presentó el censo de Libre donde aparece la presidenta de la CSJ siendo acreditada como votante-fundadora-militante.

Los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona son acusados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de prevaricato judicial.

De acuerdo a lo argumentado por el MP, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que omitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional.

El 27 de octubre los dos magistrados resolvieron de manera irregular, arbitraria y antojadiza dicha resolución, sin conformar el quórum respectivo ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.

Igualmente, el ente acusador del Estado plantea que otras de las irregularidades cometidas por ambos funcionarios ocurrió el 28 de octubre cuando dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción inmediata de los dos ciudadanos. AG