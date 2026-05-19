Presentan nuevo requerimiento fiscal que amplía acusaciones contra Adán Fúnez

San Pedro Sula – El Juzgado de Letras Penal admitió un nuevo requerimiento fiscal presentado contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, lo que amplía las acusaciones en su contra al incluir ahora el delito de abuso de autoridad.

El vocero del Poder Judicial en la zona norte, Ruy Gabriel Barahona explicó que se giró comunicación al Centro Penitenciario de Támara, donde el exfuncionario permanece bajo prisión preventiva.

También informó se remitió la notificación al juzgado de Tocoa para realizar la citación de otros exempleados de la alcaldía acusados del mismo crimen.

De acuerdo con el informe judicial, los hechos están relacionados con decisiones adoptadas en sesiones de la corporación municipal entre octubre y noviembre de 2024, vinculadas a la destitución y posterior restitución de un funcionario.

Los acusados, entre ellos incluido el exedil, deberán comparecer a audiencia de declaración de imputado el próximo miércoles 17 de junio. AD