Presentan nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el estado de Excepción

Tegucigalpa – Los abogados Fernando González y Andrés Martínez presentaron este martes un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la extensión de la medida del estado de excepción parcial.

El abogado Fernando González comentó que es la vigésima quinta ocasión que se amplía el estado de excepción y que implica la suspensión de garantías constitucionales por mil 070 días.

“La excepcionalidad se volvió regular, ordinaria y habitual, algo que es contrario de la Constitución de la República”, justificó González.

Declaró que presentó garantía de inconstitucionalidad por vía de acción en forma parcial, y por razón de contenido en contra de la prórroga del estado de excepción.

González calificó la prórroga como un atropello a las garantías constitucionales como el derecho a la libre locomoción y reunión.

Alertó que la Policía Nacional tiene la libre facultad de someter a cualquier ciudadano y llevarlo a la cárcel a cualquier persona contraria al gobierno durante el 30 de noviembre, día de las elecciones generales. AG