Presentan iniciativa para regular el uso de celulares en los centros educativos

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, presentó una moción en el Congreso Nacional para que la Secretaría de Educación regule el uso de teléfonos celulares en los centros educativos del país.

El congresista explicó que la propuesta no busca una prohibición absoluta, sino facultar a la Secretaría de Educación para definir los mecanismos que cada institución aplicará sobre el ingreso y uso de estos dispositivos.

«En algunos centros educativos ya se están tomando medidas para que los estudiantes los dejen en una canasta o en la dirección, especialmente durante los exámenes», señaló.

Burgos recordó que inicialmente consideró plantear una prohibición total del uso de celulares en las aulas.

Sin embargo, indicó que anteriormente se han entregado tabletas electrónicas a estudiantes como herramientas para el aprendizaje, por lo que considera más conveniente establecer una regulación. AD