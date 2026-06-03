Presentan iniciativa para que recargas telefónicas no tengan fecha de vencimiento

Tegucigalpa- El diputado Godofredo Fajardo presentó un proyecto de ley que busca prohibir que las compañías telefónicas hagan caducar los saldos, minutos, mensajes y paquetes de datos adquiridos por los usuarios bajo la modalidad prepago.

La propuesta pretende garantizar que los servicios contratados por los usuarios permanezcan disponibles hasta que sean consumidos en su totalidad, independientemente del tiempo transcurrido desde su compra.

“Nos parece que no es correcto que le saquen carrera a la gente, sino que la gente pueda usar su saldo en la medida que quiera, que lo necesite y que lo disponga”, expresó el parlamentario durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto de Fajardo establece que las empresas concesionarias de servicios de telefonía móvil que operan en Honduras no podrán fijar fechas de vencimiento para los paquetes denominados prepago. AD