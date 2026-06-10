Presentan iniciativa para exonerar Tasa de Seguridad en préstamos para vivienda y Mipymes

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez presentó ante el pleno del Congreso Nacional una iniciativa orientada a crear la Ley de Exoneración de la Tasa de Seguridad en préstamos destinados a vivienda y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

De acuerdo con la congresista por Cortés, la propuesta tiene como finalidad eliminar el cobro de la Tasa de Seguridad Poblacional en este tipo de financiamientos, permitiendo que las familias hondureñas y los emprendedores puedan acceder a créditos con menores costos y mejores condiciones.

Jiménez explicó que el acceso al financiamiento constituye uno de los principales motores para el desarrollo económico y social del país, especialmente en sectores estratégicos como la vivienda y las Mipymes, que generan una importante cantidad de empleos y oportunidades productivas.

¿Qué contempla la iniciativa?

Según el proyecto de ley, los préstamos destinados a la adquisición, construcción o mejora de vivienda, así como aquellos otorgados a las Mipymes para el inicio o fortalecimiento de sus actividades productivas, quedarían exentos del pago de la Tasa de Seguridad.

La iniciativa busca reducir la carga económica que actualmente enfrentan los solicitantes de crédito, considerando que dicho cobro incrementa el costo total de los préstamos y limita el acceso al financiamiento formal.

La parlamentaria destacó que las Mipymes representan uno de los sectores más importantes de la economía hondureña, al constituir una fuente significativa de generación de empleo y desarrollo local.

Sin embargo, señaló que muchos emprendedores enfrentan dificultades para acceder a créditos debido a los elevados costos financieros.

Asimismo, indicó que facilitar el acceso a préstamos para vivienda contribuirá a disminuir el déficit habitacional y permitirá que más familias hondureñas puedan alcanzar el sueño de contar con una vivienda digna.

La propuesta establece que la exoneración de la Tasa de Seguridad servirá como un incentivo para la inversión productiva, el crecimiento empresarial y la dinamización de la economía nacional.

Con esta iniciativa, se busca generar mayores oportunidades para emprendedores, pequeños empresarios y familias hondureñas, promoviendo un sistema de financiamiento más accesible que contribuya al desarrollo económico y social del país. JS