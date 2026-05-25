Presentan iniciativa para aplicar “cadena perpetua” a quien asesine a policías y militares en Honduras

Tegucigalpa – Este lunes se presentó en el Congreso Nacional una iniciativa para aplicar “cadena perpetua” o prisión de por vida a quien asesine policías, militares, miembros de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia en Honduras.

“Es una reforma al Código Penal en la que se establece una pena drástica, fuerte y ejemplar contra aquellos delincuentes criminales que atenten contra la vida de los policías, militares, operadores de justicia, fiscales y jueces en el desempeño de sus labores”, expresó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, diputado proyectista.

La propuesta fue anunciada durante la sesión legislativa, luego de una reunión sostenida con la junta directiva y jefes de bancada, en la que también se discutieron otras medidas relacionadas con seguridad y protección de la propiedad privada.

“Hemos visto la semana anterior el asesinato o la masacre contra cinco oficiales en el departamento de Cortés y tenemos que proteger también al policía, al militar y al operador de justicia”, manifestó.

La reforma incluiría los artículos 540 A y 540 B del Código Penal y contemplaría la pena de privación de libertad de por vida para quienes den muerte a miembros de los cuerpos de seguridad o del sistema judicial.

“El delincuente tiene que saber que, si atenta contra la Policía, contra las Fuerzas Armadas, contra un fiscal o un juez, le va a caer todo el peso de la ley”, afirmó.

La iniciativa será remitida a la Corte Suprema de Justicia para recibir opinión jurídica antes de ser discutida y sometida a aprobación en el Congreso la próxima semana, anunció. (RO)