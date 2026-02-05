Presentan iniciativa encaminada a quitar atribuciones administrativas a la titular de la CSJ

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, presentó este miércoles una iniciativa de ley encaminada a que todos los nombramientos, despidos y traslados que se hagan el Poder Judicial sean producto de una votación en el pleno de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), eliminando así el manejo discrecional del titular de ese poder del Estado.

“El proyecto que acabo de presentar está encaminado a eso a regular que sea el pleno de magistrados quienes puedan dirigir todo el procedimiento, quienes puedan contratar, quienes puedan despedir, quienes puedan trasladar. De esa manera existe un equilibrio y se toma decisión por mayoría simple, es decir, de la mitad más uno en este caso ocho magistrados”, explicó.

Cabrera indicó que el proyecto también contempla una investigación de las actuaciones administrativas de la presidenta Rebeca Raquel Obando durante los últimos 90 días.

Recién, la jueza Ana Cardona denunció “una piñata” de nombramientos sin concursos de jueces y magistrados en el Poder Judicial hondureño.

Cardona, que aspira a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, reveló que las máximas autoridades del Poder Judicial realizan nombramientos de jueces y magistrados sin seguir los procesos que la ley manda.

“Continúa la piñata en el Poder Judicial en nombramiento de Jueces y Magistrados sin concurso. Un nombramiento más de dedo, por amistad o por afinidad política y nos vamos a la manifestación en todos los edificios del Poder Judicial. No más abuso”, manifestó. JS