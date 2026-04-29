Presentan iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en el Congreso Nacional

Tegucigalpa- La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Kritza Pérez, presentó en el Congreso Nacional una iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales, con el objetivo de regular el uso y manejo de la información privada de los ciudadanos.

La parlamentaria mencionó que actualmente en el país existe un uso indiscriminado de datos personales: “Para cualquier trámite se piden datos como número de identidad, ubicación, huella o reconocimiento facial, pero nadie nos dice dónde van a dar esos datos o quién los maneja”, señaló.

Perez, explicó que la propuesta busca crear un marco jurídico que garantice el control ciudadano sobre su información, al tiempo que argumentó que esto permitiría a las personas autorizar o rechazar el uso de sus datos, así como solicitar su eliminación si así lo desean.

Según Pérez, este tipo de regulaciones ya existen en otros países y han demostrado ser necesarias ante el avance tecnológico como una política pública que proteja a las personas.

Por otra parte, la diputada alertó sobre los riesgos asociados, como el fraude, la suplantación de identidad y el uso indebido con fines políticos o comerciales. “Hoy con la inteligencia artificial y las bases de datos, esta información puede incluso llegar a manos de grupos criminales”, advirtió.

Finalmente, indicó que la iniciativa contempla que el Instituto de Acceso a la Información Pública sea el ente encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, a través de una unidad especializada en el cuidado y protección de datos personales. AD