Presentan impugnación a la adjudicación del servicio de transporte de maletas electorales para las generales

Tegucigalpa – La empresa Transportes y Logísticas Junior H. presentó este lunes una impugnación en contra de la adjudicación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales electorales para los comicios del 30 de noviembre.

La ganadora de la adjudicación fue la empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V.

(LEER): La empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C.V. será la encargada del transporte de material electoral

Los abogados de la empresa presentaron el escrito de impugnación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) alegando que uno de los representantes de la ganadora de la adjudicación tiene una acusación del Ministerio Público por el delito de falsificación de documentos públicos.

El abogado Luis Pineda citó el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado habla sobre las inadmisiones y prohibiciones de los oferentes para participar en procesos de licitación.

Reveló que el CNE solicita 421 vehículos entre camiones de carga pesada para transportar materiales electorales para los comicios generales.

Pineda comentó que se debe tener idoneidad en todo proceso de licitación, y que el órgano electoral está en la obligación de contestar esta impugnación.

Señaló que el CNE debe responder a la brevedad indicando que el 18 de noviembre, todos los camiones deben estar disponibles en el centro de acopio para que salgan el 20.

El profesional del derecho indicó que el CNE todavía no ha firmado el contrato con la empresa ganadora de la adjudicación, pero que debe revisar el escrito de impugnación y que lo resuelva. AG