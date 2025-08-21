Presentan en Tegucigalpa la Colección Merendón, archivo histórico del expresidente José Azcona Hoyo

Tegucigalpa – Este miércoles se presentó en Tegucigalpa la Colección Merendón, un archivo histórico del expresidente José Azcona Hoyo.

José Azcona Bocock, hijo del expresidente José Azcona Hoyo, dijo a Proceso Digital que esta colección está conformada por 26 libros que incluyen informes de gobierno, recolección de caricaturas y archivos de prensa de la historia del mandato del expresidente Hoyo.

“Esta es una colección completa que reúne la historia completa del periodo del año 86 al 90”, enfatizó.

Los libros están a la venta en librerías locales y en Amazon, refirió.

Destacó que se trata de una colección íntegra, es decir no está editada, ni escrita posteriormente, por lo que no tiene ningún sesgo.

José Simon Azcona detalla del lanzamiento de la Colección Merendón: archivo histórico del expresidente José Simón Azcona (1986-1990) pic.twitter.com/4ZF7bzUqmq — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 21, 2025

Actualmente la colección está conformada por 26 libros, pero se planea extenderla hasta 35 libros, detalló.

Adicionalmente hay un archivo de fotografías que se pueden encontrar de forma digital ya que la impresión de estas fácilmente hubiera tomado unos 16 volúmenes más, comentó.

“La invitación es para que las personas adquieran estos libros, están en Amazon y en las librerías principales del país”, acotó.

Archivos de prensa

De su parte, el editor de la Colección Erandique, Óscar Flores, dijo a Proceso Digital, que la colección está conformada principalmente de los archivos de prensa publicados durante la presidencia de José Azcona Hoyo.

Destacó que se tratan de archivos sin censura, desde caricaturas, polémicas y conflictos.

El editor de la Colección Erandique, Óscar Flores, sobre el lanzamiento de la Colección Merendón: archivo histórico del expresidente José Simón Azcona (1986-1990) pic.twitter.com/n2KkguNpoP — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 21, 2025

Si bien esta colección hace referencia al periodo presidencial del expresidente José Azcona Hoyo, desde Colección Erandique se pretende hacer lo mismo con todos los expresidentes del país.

Sin embargo, recordó que el periodo presidencial de Azcona Hoyo fue una etapa conflictiva a causa de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.

Esa etapa también marcó los primeros pasos en la vida democrática, se trataba apenas del segundo gobierno democrático, apuntó.

Evento

El evento de presentación de la Colección Merendón tuvo lugar en la Torre Agalta en Tegucigalpa.

Hasta el lugar llegaron destacadas figuras de la vida política, social y educativa del país.

Presentan en Tegucigalpa "Colección Merendón: archivo histórico del expresidente José Simón Azcona" pic.twitter.com/hXRyxJ8Am9 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 21, 2025

En ese contexto, se pudo observar al precandidato presidencial Salvador Nasralla, la gerente general de Banrural Honduras, Gabriela Núñez, y el historiador Mario Argueta, entre otros.

Los presentes disfrutaron de una recepción y de un recorrido guiado por la exposición que ahora está disponible al público en las principales librerías del país. (RO)