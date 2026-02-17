Presentan en Tegucigalpa ExpoVerano 2026: una vitrina del turismo nacional

Tegucigalpa – La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y BAC Honduras, realizará la ExpoVerano 2026 los días 27 y 28 de febrero en la Plaza Central del Mall Multiplaza, Tegucigalpa, consolidando este evento como la principal vitrina de promoción del turismo interno previo a la temporada alta de verano.

«ExpoVerano 2026 es una vitrina importante para conocer de primera mano ofertas y experiencias para que los hondureños descubran toda la oferta maravillosa y variada de nuestros destinos, fomentando también un turismo más responsable e inclusivo», afirmó el Ministro de Turismo, Andrés Ehrler.

En esta edición, ExpoVerano se enmarca en la campaña nacional «Semana Santa, jVivila Aquí», una iniciativa que invita a los hondureños a descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica del país, apostando por el turismo interno como motor de desarrollo económico y generación de empleo.

«ExpoVerano 2026 es una plataforma estratégica para fortalecer el turismo nacional, dinamizar la economía y respaldar a nuestros empresarios. Con la campaña ‘Semana Santa, ¡Vivila Aquí!’ queremos motivar a más personas a explorar nuestros destinos, aprovechar las promociones disponibles y vivir experiencias memorables», expresó Nicole Marrder, Presidenta de Canaturh.

Durante los dos días del evento, el público podrá acceder a promociones exclusivas, paquetes turísticos especiales y opciones de viaje para disfrutar en familia, contando con asesoría directa de hoteles, aerolíneas, transporte terrestre y marítimo, agencias de viajes y representantes de distintos destinos turísticos del país. Asimismo, se llevarán a cabo activaciones de marca, degustaciones y dinámicas interactivas que convertirán la feria en una experiencia atractiva para toda la familia.

En el marco del evento, se promoverán además los beneficios de la Tarjeta Descubre Honduras de BAC, una iniciativa que brinda a sus tarjetahabientes descuentos y ventajas exclusivas en empresas del rubro turístico afiliadas, incentivando así el consumo local y facilitando el acceso a experiencias de viaje dentro del país. (RO)