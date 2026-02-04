Presentan en el CN moción para lectura de biblia en los centros educativos

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este miércoles una moción de ley para que la lectura de la biblia se incorpore en los centros educativos.

– La moción no tiene carácter de obligatoriedad.

En la sesión legislativa de este miércoles, Zambrano comentó que esta idea se ha socializado con las autoridades de la Iglesia Evangélica e Iglesia Católica de Honduras.

Sostuvo que este no es un tema de religión, sino de inculcarles valores en los niños que se ha perdido en la juventud y la niñez hondureña.

Zambrano señaló que los padres de familia son los responsables en la pérdida de valores y les ha atribuido esa función a los maestros de los centros educativos.

Lamentó que ha visto jóvenes que se han alejado del camino correcto y han caído en el alcoholismo, consumo de drogas y pertenecer a maras y pandillas.

El presidente del Congreso Nacional exhortó a la comisión que conocerá este proyecto que invite a la Secretaría de Educación, Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras para que dialoguen.

Estimó que en un plazo de 30 días, la comisión pueda presentar esta iniciativa de ley en el hemiciclo presentando un plan nacional de lectura de la biblia en las escuelas y poder aprobarla. AG