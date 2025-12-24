Presentan denuncias contra líderes de Libre y PL por traición a la patria y delitos electorales

Tegucigalpa – Un grupo de abogados presentó dos denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de traición a la patria, delitos electorales, terrorismo y asociación ilícita, esto debido a las publicaciones realizadas por dirigentes del partido gobernante a través de sus redes sociales, así como declaraciones que han vertido ante los medios de comunicación.

La primera es contra el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, la candidata presidencial Rixi Ramona Moncada y el alcalde capitalino, Jorge Aldana y el actual vicecanciller Gerardo Torres.

En tanto, una segunda denuncia es contra dirigentes del Partido Liberal: Salvador Nasralla, Iroskha Elvir y Eduardo Martell.

“Lo que se argumenta es que ellos a través de sus redes sociales y sus declaraciones en los distintos medios de comunicación han cometido delitos de traición a la patria al poner en riesgo la forma y periodo de gobierno, algo que nuestra Constitución establece que la vulneración de esta figura constituye el delito de traición a la patria”, dijo el abogado Jaime Rodríguez, quien dijo que actúa siguiendo instrucciones de altos representantes del PN.

Asimismo, señaló el profesional del derecho, estos personajes políticos, con sus declaraciones y accionar ha generado que haya amotinamientos en los alrededores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde han resultado personas heridas, producto de las declaraciones de estos políticos. VC