Presentan denuncia de juicio político para funcionarios de entes electorales

Tegucigalpa – El Congreso Nacional recibió denuncia, la noche de este jueves 09.04.2026., sobre juicio político para cinco funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

– Cuando se leían las denuncias llegó al hemiciclo la renuncia por escrito de la consejera suplente del CNE, Karen Patricia Rodríguez.

Se trata del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la suplente del mismo ente electoral, Karen Patricia Rodríguez. Asimismo, el magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

Al momento de la lectura de los nombres de los funcionarios de los entes electorales que serán sometidos a juicio político, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), comenzó con su protesta en el hemiciclo.

El titular de la Cámara, Tomás Zambrano, pidió al secretario Carlos Ledezma tomar nota de los diputados que sonaban pitos y gritaban para aplicarles el reglamento de 15 días sin goce de salario.

Las denuncias establecen las ilegalidades en que incurrieron los cinco funcionarios electorales y su papel para el entorpecimiento de desarrollo de elecciones primarias y generales en Honduras.

La bancada de Libre protestó en el momento que se leían las denuncias.

Recogiendo denuncias de abogados y citando informes de las misiones de observación electoral, se detallaron cada uno de los hechos que arguyen las alegaciones que motivan el proceso de juicio político para los cinco actuales funcionarios del CNE y TJE.

En el momento que se leían las denuncias para juicio político llegó al hemiciclo la renuncia por escrito de la consejera suplente del CNE, Karen Patricia Rodríguez, quien arguyó que lo hacía para salvaguardar su honor. El pleno votó y se aceptó la renuncia por mayoría de la funcionaria.

Nota en desarrollo…