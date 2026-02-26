Presentan denuncia contra la AMDC por proyecto de represa Jiniguare

Tegucigalpa – La plataforma de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), presentó este jueves una denuncia en el Ministerio Público contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por promover la construcción de la represa Jiniguare.

El coordinador da la ARCAH, Cristopher Castillo, manifestó que este proyecto implica el desplazamiento forzado de varias familias en la comunidad de Jiniguare.

Asimismo, expuso que la construcción de la represa conllevaría la contaminación del río Choluteca.

Denunció que hay vulneraciones contra comunidades y familias por la implicación de la banca internacional y empresas extranjeras por querer construir una represa.

El defensor del medioambiente mencionó que hay dos cabildos abiertos en la alcaldía de Ojojona que no respaldan este proyecto. AG