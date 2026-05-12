Presentan denuncia ante la CIDH por falta de asistencia a hondureños detenidos en centros migratorios de EEUU

Tegucigalpa– El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, informó que presentó formal denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de asistencia consular y humanitaria a ciudadanos hondureños detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, varios compatriotas permanecerían en condiciones vulnerables sin recibir el acompañamiento necesario por parte de las autoridades hondureñas, situación que, según los denunciantes, representa una violación a los derechos humanos y a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Entre los casos expuestos destacó el de Andrés Felipe, un hondureño que, según la información proporcionada, lleva 33 días detenido y requiere atención médica urgente debido a su estado de salud.

Asimismo, solicitó a la CIDH dar seguimiento inmediato a la situación y exigir respuestas al Estado de Honduras respecto a la atención y protección brindada a los migrantes hondureños privados de libertad en centros de detención migratoria en territorio estadounidense.

Asimismo, pidió que se garantice la protección, salud y dignidad de los compatriotas afectados, al considerar que la diáspora hondureña merece acompañamiento digno y una adecuada representación consular.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de migrantes, quienes reiteran la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia para los hondureños que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos. IR