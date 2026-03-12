Presentan ante el pleno del CN moción para otorgar amnistía a generales inculpados por muerte de Isis Obed

Tegucigalpa – Los diputados Kilvet Beltrand y Luz Ernestina Mejía presentaron una moción legislativa para otorgar una amnistía para tres generales en condición de retiro y cuatro civiles quienes fueron perseguidos por el gobierno de Xiomara Castro.

El proyecto de amnistía es para tres generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas y cuatro ciudadanos civiles acusados de terrorismo.

«Eso no es justicia, eso era persecución», dijo Beltrand.

Esa amnistía beneficiaría a los otros generales Romeo Vásquez, Carlos Puerto y Venancio Cervantes quienes enfrentan un proceso judicial por la muerte del joven Isy Obed Murillo en la crisis política del 2009, dijo la diputada Luz Ernestina Mejía.

Agregó que también beneficiará a cuatro personas de la tercera edad que guardan arresto domiciliario acusados de terrorismo.

Al momento que fue presentada la moción los diputados de Libre protestaron gritando asesinos, mientras que los miembros de la Plataforma Defensores de la Democracia elevaron sus voces y pidieron justicia.

Para aprobar esta amnistía se necesitan 65 votos de parte de los diputados. IR