Presentan al español José Francisco Molina como DT de Honduras para proceso a largo plazo

Tegucigalpa – La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), presentó este martes al español José Francisco Molina como el nuevo director técnico de la “H” para el proceso de las eliminatorias mundialistas 2030.

El presidente de la FFH, Jorge Salomón, comentó que esta presentación es un inicio para un proyecto a largo plazo e importante para todos los hondureños.

El director deportivo de la FFH, Francis Hernández, anheló que esta contratación sea la antesala de un proyecto que sea magnifico y reúna los requisitos y compromisos de la selección de Honduras en los próximos años.

Señaló que el objetivo con la selección mayor es claro y definido; y que el proyecto tiene que ser distinto e ilusionante en todas las categorías para que nutran al equipo.

Mientras que el nuevo seleccionador José Francisco Molina manifestó que asume una gran responsabilidad de la que es consciente de tomar las riendas de la “H”.

El español José Francisco Molina fue presentado este martes 03.03.2026. como nuevo DT de la H. #ProcesoDigital pic.twitter.com/0um9zNMkJU — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 3, 2026

“Todo el mundo va a estar pendiente de lo que hagamos y haremos todo lo que tengamos en nuestra manos para que la afición esté orgullosa y disfrute con su Selección, en este nuevo reto que emprende la Federación con este proyecto a largo plazo que el objetivo será la clasificación para el mundial 2030”, dijo Molina en la presentación.

Aunque afirmó que también intentará que Honduras de su mejor versión en las demás competiciones internacionales durante el camino al Mundial 2030.

El entrenador español pidió a la afición hondureña que de confianza a la selección para que disfrute y este orgulloso. “Los necesitamos, con su ayuda será más fácil, si lo tenemos de su lado, nosotros y los jugadores vamos a trabajar todos juntos para conseguir los objetivos”, expresó. AG