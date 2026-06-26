Presentan acciones prejudiciales contra exfiscal general, Johel Zelaya

Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acción de diligencias prejudiciales para investigar al exfiscal general, Johel Antonio Zelaya.

El propio Zelaya se apersonó en el circuito jurisdiccional en materia de Crimen Organizado, Medioambiente y Organizado para conocer las diligencias prejudiciales.

Tras salir de los juzgados, reveló que las diligencias prejudiciales fueron declaradas en secretividad, pero que usará los medios legales para conocer el tema.

“Yo me di cuenta en la mañana, opté por venir y quizás no la han subido al sistema”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Comentó que no sería el primer fiscal investigado por el Ministerio Público, recordando que él investigó a un exdirector de fiscales que ostentó ese cargo hace 20 años por confabularse con el crimen organizado, pactar puestos dentro del MP e intento de asesinato contra una exmagistrada de la CSJ.

Zelaya defendió que su administración al frente del MP fue sana y que siempre quiso dar el ejemplo a sus hijas, especialmente una de ellas que estudia la carrera de Derecho.

Ratificó que no se va a esconder de ninguna investigación y que dará la cara ante cualquier requerimiento fiscal en su contra.

El exfiscal general alegó que los últimos contratos que firmó antes de abandonar este cargo fueron contratos y renovaciones de personal. AG