Presentan a nuevo comisionado de la Unidad de Política Limpia

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia. presentó oficialmente a Juan Pablo Hernández Agurcia como nuevo comisionado propietario.

– Juan Pablo Hernández sustituye a Eduardo Fuentes, quien dejó el cargo para asumir un interinato en el Consejo Nacional Electoral (CNE)

Hernández, abogado y docente de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, cuenta con amplia experiencia en cargos públicos.

El profesional señaló que uno de los principales retos de la institución será obtener el presupuesto necesario para auditar las elecciones generales y fortalecer los procesos de fiscalización política.

Solicitud de apoyo presupuestario

Durante su primera comparecencia pública, Hernández indicó que la UFTF requiere 53 millones de lempiraspara desarrollar las auditorías de los comicios.

Según sus declaraciones, estos recursos permitirán contratar personal especializado y revisar la documentación que generen los partidos y candidatos.

“Primero necesitamos el apoyo presupuestario para poder salir con los informes de las elecciones primarias y generales; vamos saliendo poco a poco y tenemos el reto de hacer alianzas estratégicas con la población”, manifestó el funcionario.

El comisionado, quien fue juramentado el pasado 1 de julio, afirmó que confía en que el Congreso Nacional aprobará los recursos solicitados y reiteró sus compromisos de comunicar abiertamente los logros.

Hernández sostuvo que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana mediante resultados concretos en la supervisión de la transparencia electoral, y “borrar del imaginario colectivo la imagen del elefante blanco”.

El Pleno de Comisionados reiteró su compromiso de continuar el trabajo objetivo y apegado a la ley para los procesos democráticos transparentes en Honduras. AD