Prepararse para racionar agua durante el verano sugiere alcalde capitalino

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que la capital enfrenta medidas de racionamiento de agua durante el actual verano debido a los bajos niveles en las represas y el aumento de la demanda.

“Estamos viviendo un verano muy fuerte y todavía falta más, unas 2 o 3 semanas con estas condiciones”, señaló el edil.

Zelaya explicó que ambas represas que abastecen a la ciudad se encuentran por debajo del 50 % de su capacidad, lo que complica la disponibilidad del recurso en los próximos meses.

El edil indicó que ya se han activado medidas para enfrentar la crisis, entre ellas la reactivación de la represa de San José, que abastecerá al sector de la colonia Kennedy hasta el primer trimestre de 2028.

El edil Juan Diego Zelaya.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a contribuir con el ahorro del agua en el uso diario. “Cada quien debe poner de su parte. Si nos lavamos los dientes, cerremos la llave; si lavamos platos, usemos esa agua para regar las plantas», precisó, al advertir que no se espera un alivio inmediato en el corto plazo.

También agregó su reconocimiento la labor de distintas instituciones que combaten los incendios forestales en el país, en la coordinación entre el Cuerpo de Bomberos, Copeco, las Fuerzas Armadas y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), así como comunidades y gobiernos locales.

Añadió que, aunque se mantiene un número similar de incendios respecto al año pasado, la afectación en hectáreas ha disminuido considerablemente, con una reducción cercana al 60%.

El jefe edilicio capitalino advirtió que las próximas semanas serán críticas y pidió a la ciudadanía continuar denunciando incendios y cuidando los recursos naturales. AD