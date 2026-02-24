Preparan proyecto de decreto de emergencia en el IHSS

Tegucigalpa – La junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), contempla realizar un proyecto para pedir decreto de emergencia en esta institución por el período de un año para atender la crisis que atraviesa.

Bajo el nombre “Ley para la atención prioritaria a los derechohabientes del régimen de enfermedad y maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, se pretende remitir este proyecto al Congreso Nacional.

La iniciativa tiene como objetivo implementar medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes necesarias para atender la emergencia sanitaria y mejorar la provisión de salud a la ciudadanía.

Se pretende procedimientos especiales o simplificados de contratación, suscripción de convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos y contratos privados, nacionales o extranjeros.

Se quiere erradicar la mora quirúrgica y adquirir medicamentos o insumos, equipamiento, mejorar y expandir la infraestructura de salud, mantenimiento y aseguramiento, regularizar la suscripción de contratos públicos y privados.

El director del IHSS, Víctor Martínez, comentó que los sectores que tienen representación de la junta directiva deben conocer el decreto y aprobarlo.

Posteriormente, lo remitirá a las secretarías de Estado para que el Congreso Nacional lo conozcan y aprueben, dijo Martínez al noticiero TN5 Estelar.

El representante de la clase obrera, Daniel Durón, comentó que se debe analizar el proyecto y que la junta directiva debe emitir un dictamen favorable. AG