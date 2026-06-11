Preocupación por posible conflicto de intereses en unidades investigativas del Ministerio Público

Tegucigalpa – El analista en temas de seguridad, Germán Licona expresó su preocupación ante la designación de policías activos en unidades investigativas clave del Ministerio Público, como la ATIC y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), señalando que esta práctica podría generar conflictos de interés y debilitar la transparencia en procesos sensibles.

En conversación con Proceso Digital, Licona advirtió que el principal riesgo surge cuando miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas se ven involucrados en actos ilícitos, ya que la investigación de estos casos podría quedar en manos de estructuras dirigidas por uniformados. “La preocupación se centra en qué ocurrirá cuando haya investigaciones contra policías o militares vinculados a hechos reñidos con la ley”, apuntó.

El analista recordó un caso reciente en el ámbito militar, donde se investiga la supuesta sustracción de 255 kilos de droga que habrían sido reemplazados por harina, señalando que este tipo de antecedentes refuerza la necesidad de garantizar independencia en las investigaciones. Según explicó, en escenarios futuros donde existan denuncias contra uniformados, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) podría apartarse, dejando la responsabilidad a otras unidades como la ATIC.

En ese contexto, Licona cuestionó quién garantiza la imparcialidad en estas instituciones. “Existe el riesgo de encubrimiento o complicidad si quienes dirigen estas unidades tienen vínculos con los investigados”, afirmó, al tiempo que sugirió que el Estado podría estar “blindando” ciertos sectores al ubicar a personal uniformado en estos espacios.

El analista señaló la persistencia de vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico y la corrupción, lo que, a su juicio, agrava el problema de impunidad en el país. No obstante, hizo un llamado a los sectores políticos a impulsar reformas que fortalezcan los mecanismos de control. “El Congreso Nacional debe asumir un rol beligerante y garantizar los pesos y contrapesos que requiere el país”, sostuvo, instando particularmente al Partido Liberal a asumir una postura activa.

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Malestar de fiscales

En relación con las denuncias de fiscales que reclaman mayor participación en estos cargos, Licona consideró válida la inquietud, subrayando que muchos de estos profesionales cuentan con certificaciones internacionales y experiencia en coordinación con agencias como el FBI, la CIA y la DEA. “Se debe respetar la meritocracia, la idoneidad y la experiencia de los fiscales de carrera”, enfatizó.

El analista puntualizó que la presencia de policías activos en estas unidades podría generar desconfianza en distintos sectores de la sociedad, especialmente considerando que estos funcionarios están sujetos a procesos internos y posibles incentivos relacionados con ascensos. “Un funcionario activo podría verse presionado a cumplir órdenes que comprometan la objetividad de las investigaciones”, concluyó. JS