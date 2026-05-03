Preocupación por aumento de casos de VIH en el sur de Honduras

Choluteca – Autoridades de salud encendieron las alertas ante el incremento de casos de VIH en la zona sur de Honduras, especialmente en el departamento de Choluteca, donde las estadísticas reflejan una tendencia al alza en lo que va de este 2026.

– Se registran casos en Choluteca, El Triunfo, Marcovia y San Marcos.

De acuerdo a Sonia Corea, entre enero y la fecha se han detectado al menos siete nuevos pacientes con VIH, de los cuales la mayoría son hombres y únicamente una mujer. Las edades de los afectados varían considerablemente (19-72), destacando el caso de un adulto mayor de 72 años, lo que evidencia que la enfermedad no distingue grupo etario.

En total, se reporta la atención de 17 pacientes -16 hombres y 1 mujeres- diagnosticados recientemente, quienes ya se encuentran bajo control médico y en condición estable gracias al acceso a tratamiento antirretroviral.

Las autoridades subrayan que, aunque el VIH no es una enfermedad letal si se trata adecuadamente, el riesgo aumenta cuando los pacientes no se adhieren a la terapia.

“El llamado a la población es a protegerse, especialmente al momento de tener relaciones sexuales. La prevención sigue siendo clave para frenar el avance de la enfermedad”, señaló Corea.

Actualmente, los centros asistenciales de la región brindan cobertura a más de 36 pacientes en seguimiento constante, mientras que el número total de personas atendidas en programas relacionados con VIH asciende a más de 1 mil 234, según los registros locales.

Las autoridades también indicaron que el aumento en los casos detectados responde, en parte, a las jornadas de búsqueda activa y salidas de campo, lo que ha permitido identificar a más personas portadoras del virus que anteriormente no estaban diagnosticadas.

El departamento de Choluteca figura entre las zonas con mayor incidencia de casos en la región sur, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, quienes insisten en fortalecer las campañas de prevención, educación sexual y acceso a pruebas diagnósticas. JS