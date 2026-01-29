Preocupación por ataque de cocodrilo en un río de Olancho

Tegucigalpa-Pobladores de comunidades aledañas al río Guayape, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, manifestaron su preocupación tras un reciente ataque de un lagarto contra un pescador que realizaba faenas en la zona.

El hecho ha generado alarma entre quienes dependen del río para su sustento diario.

Ante esta situación, los pobladores piden mayor vigilancia y acciones preventivas para evitar nuevos ataques, especialmente en sectores donde es frecuente la actividad pesquera.

Don Desiderio Reyes un poblador de la zona informó que los cocodrilos están atacando a los terneros, pero la preocupación es que ataque a más personas y a niños, ya que se reporta el ataque a un pescador.

El llamado también es para las autoridades del Cuerpo de Bomberos para que hagan monitoreos ante el avistamiento de los animales. IR