Preocupación por alto costo de gasolinas, que se acerca a mayores históricos de 2022

Tegucigalpa – Los fuertes incrementos a la estructura de precios en los combustibles en las últimas semanas disparan las alarmas en Honduras y los valores se acercan a los mayores históricos registrados en julio de 2022.

– Se avizora una espiral inflacionaria en todos los rubros.

Centroamérica, una región netamente importadora de combustible, siente la crisis en Oriente Medio con los precios de las gasolinas, que se venden a más de 4 dólares el galón (3,785 litros) tras alzas en las últimas semanas, lo que despierta el temor de los consumidores por el esperado impacto en los sectores de transporte y alimentos.

En Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana el galón de gasolina se vende a entre 4,09 y 4,90 dólares, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los 5 dólares, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.

Cabe recordar que en julio de 2022 Honduras registró los valores históricos más altos por la guerra entre Ucrania y Rusia. En la semana del 4 al 10 de julio el galón de gasolina súper se cotizó a 146.57 lempiras por galón, 126.39 la regular, 124.50 el diésel y 119.86 el queroseno.

En julio de 2022, los combustibles alcanzaron precios históricos, especialmente en Honduras, debido a una crisis energética global impulsada por la invasión rusa a Ucrania. Este conflicto generó escasez, inestabilidad en el mercado internacional, aumento en costos logísticos y de transporte marítimo, además de una alta inflación importada.

LEER: L.7.44 sube la súper, L.12.77 el queroseno y L.8.56 el diésel a partir del lunes

Por onceava semana consecutiva los combustibles volverán a subir a partir de este lunes 23 de marzo. La gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón. El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón.

(LEER) Migrar de consumo de gasolina superior a regular, recomienda experto que advierte más aumentos

Para el analista Juan Carlos Rodríguez señaló que mientras el conflicto del medio oriente continúe, así en esa misma vía se complicarán las condiciones del mercado del petróleo.

Recordó que a finales de febrero el precio del barril alcanzó los 60 dólares y ahora está entre 98 y 100 dólares.

Dijo que EEUU en estos momentos experimenta los precios más altos del combustible en los últimos años pese a tener grandes reservas y ser los mayores productores de petróleo.

(LEER) Transportistas de carga pesada anuncian incremento en fletes debido a alzas en combustibles

La economista Liliana Castillo.

Para la expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo mencionó que el fuerte aumento a los combustibles impactará no solamente en el transporte y canasta básica, sino en todos los sectores de la economía.

Explicó que la energía se genera con diésel y bunker, y este servicio está implícito en todos los bienes y servicios del país.

“De ahí que aumenta el precio de los alimentos, el sector turismo, transporte y construcción, o sea que esto es un efecto que incide en todo. Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a esperar un mayor nivel de inflación y esto al final le restará poder adquisitivo a los hogares”, expuso.

Para el diputado Joshy Toscano los incrementos en los combustibles es un golpe duro a los bolsillos de los hondureños.

“Hacemos un llamado al gobierno de Nasry Asfura y al presidente Tomás Zambrano para que se convoque a una comisión especial para hacer medidas extraordinarias que ayuden a disminuir el impacto de los incrementos en las gasolinas”, señaló. JS