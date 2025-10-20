Frase del día“Preocupa que los actores en general del proceso no reconozcan las reglas de la democracia y están haciendo anuncios desde ya que se proclaman vencedores, sin que se haya escuchado el veredicto del pueblo hondureño. No deja de ser preocupante”.Por: Proceso Digital20 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Cossette López | Consejera del CNE Noticias recientes NacionalesJudicialización de casos deben ser bajo las garantías que establece la Constitución Política¿Nada aún del caso de Sedesol verdad usted?, ironiza edil de SPS EconomíaEl CAF prestará a Honduras 160 millones de dólares para el mejoramiento de una carretera Al DíaJefe de Gabinete de Milei lamenta renuncia del canciller: «Artífice de relación con Trump» Política“El peor error que se puede cometer es quedarse en casa el 30 de noviembre”: Juan Carlos Aguilar