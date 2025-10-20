spot_imgspot_img
Frase del día

“Preocupa que los actores en general del proceso no reconozcan las reglas de la democracia y están haciendo anuncios desde ya que se proclaman vencedores, sin que se haya escuchado el veredicto del pueblo hondureño. No deja de ser preocupante”.

Por: Proceso Digital

Cossette López | Consejera del CNE

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024