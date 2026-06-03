Preocupa operatividad de Poder Judicial ante falta de transferencias, alerta Asociación de Jueces

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, señaló que están “preocupados”, ya que la Secretaría de Finanzas adeuda alrededor de 900 millones de lempiras, lo que pone en riesgo la operatividad del Poder Judicial.

“Nos han dicho que están haciendo operaciones aritméticas y de todo para pagarnos el catorceavo a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que de no cumplirse las peticiones que han solicitado, “seguiremos dialogando con nuestros afiliados de la asociación y, dependiendo de la respuesta, determinaremos si vamos a continuar con medidas diferentes”, expresó.

La profesional del derecho afirmó que la preocupación es grande por parte de todos los empleados de este poder del Estado.

Cardona hizo un llamado al ministro de Finanzas Emilio Hércules para que haga el desembolso correspondiente y destacó que al limitar la operatividad de la Corte Suprema de Justicia. (RO)