Preocupa asesinatos de dos dirigentes patronales de Cortés en una semana

Tegucigalpa – Dos dirigentes patronales fueron asesinados en Cortés durante la última semana, lo que dispara las alarmas en medio de una vorágine de violencia que acaba con la vida de siete personas cada día en Honduras.

El primer hecho se registró el pasado 8 de enero de 2026 en Cofradía, Cortés, donde se reportó el asesinato de Gerson David Herrera (35), presidente del patronato de la colonia Gracias a Dios.

De acuerdo a lo informado en esa oportunidad, Herrera fue asesinado a balazos mientras reparaba un vehículo a la orilla de la carretera.

“El Venado” –como le conocían sus amigos– fue acribillado a disparos por desconocidos que llegaron en motocicleta y tras cometer el hecho violento huyeron de la zona.

Familiares y conocidos lamentaron la muerte de Herrera, un destacado dirigente comunal de la colonia Gracias a Dios.

Ultiman a vicepresidenta patronal

En las últimas horas se produjo el asesinato de Karla Patricia Vigil Murillo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), en la colonia Arenales, sector 2, en San Pedro Sula, Cortés.

Según la dinámica del crimen, un sujeto armado atacó a la dirigente patronal y la dejaron gravemente herida.

La mujer fue trasladada a la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, donde el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Familiares de la víctima indicaron que la muerte de Vigil Murillo podría estar vinculada a amenazas recibidas por el trabajo comunitario que realizaba en distintos sectores del norte del país.

La disputa de tierras podría ser el móvil del crimen, de acuerdo a las primeras pesquisas policiales.

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigen a las autoridades mayor eficiencia en las investigaciones, y mayor protección para líderes comunitarios hondureños. JS