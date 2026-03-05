Preocupa al Conadeh el incumplimiento de medidas ordenadas por la Corte IDH al Estado en comunidades garífunas

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó hoy su preocupación por la falta de avances significativos en el cumplimento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en tres sentencias contra el Estado de Honduras que involucran a comunidades garífunas.

A través de un comunicado, el Conadeh señaló que los Casos Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras y, Comunidad Garífuna San Juan y sus miembros vs. Honduras es evidente la falta de avances significativos en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH.

La preocupación del Conadeh se debe a que aún persisten condiciones estructurales por la violación de garantías judiciales, falta de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras, amenazas, criminalización, despojos de sus territorios y medios de vida que, colocan a los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas en una situación de riesgo permanente e implanta una brecha significativa de discriminación racial y étnica.

El Conadeh reiteró, al Estado hondureño, su deber de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas por lo que, el Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, debe ser asumido con la debida responsabilidad para revisar de manera exhaustiva y con un enfoque intercultural las políticas públicas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan produciendo estas prácticas de discriminación estructural y sistemática en su contra.

COMUNICADO No.004/2026

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por medio de su titular, Blanca S. Izaguirre L., en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, ante la notificación al Estado de Honduras sobre la sentencia del Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras se pronuncia en los términos siguientes:



1. El CONADEH toma nota de la reciente notificación de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras, mediante la cual se declara la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros.



2. Esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que dicha sentencia no solo impone al Estado obligaciones de adecuar los mecanismos de la consulta previa, libre e informada a los estándares internacionales en la materia, sino que también garantizar la participación de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos en la elaboración del plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos y en la gestión, administración y toma de decisiones relativas a la conservación y aprovechamiento sostenible del área protegida.



3. Asimismo, el Conadeh expresa su preocupación por la falta de avances significativos en el cumplimento de las medidas ordenadas en los Casos Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras y, Comunidad Garífuna San Juan y sus miembros vs. Honduras. Debido a que, aún persisten condiciones estructurales por la violación de garantías judiciales, falta de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras, amenazas, criminalización, despojos de sus territorios y medios de vida que, colocan a los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas en una situación de riesgo permanente e implanta una brecha significativa de discriminación racial y étnica.



4. El Conadeh reitera al Estado su deber de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas por lo que, el Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, debe ser asumido con la debida responsabilidad para revisar de manera exhaustiva y con un enfoque intercultural las políticas públicas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan produciendo estas prácticas de discriminación estructural y sistemática en su contra.



5. Por lo tanto, esta INDH reafirma su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño, así como de acompañar a las víctimas y a sus representantes, en la exigencia de la justicia, reparación integral, verdad y garantías de no repetición.



Tegucigalpa, M.D.C., 05 de marzo de 2026.