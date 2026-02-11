Preocupa al Conadeh “desprotección” en la que quedan miles de hondureños por la cancelación del TPS

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación por la “desprotección” en la que quedan miles de hondureños que residen en Estados Unidos, luego de la decisión de una Corte, de ese país, de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

–El gobierno debe atacar las causas estructurales que provocan la migración como el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia, la falta de acceso a la educación, la salud y a una vivienda digna.

Desde 1999, más de 50,000 hondureños se encontraban amparados en ese estatus de protección que les fue otorgado por el gobierno de Estados Unidos luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998, que golpeó fuertemente a Honduras.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, recomendó, a las personas “amparadas” en ese estatus, “esperar” ya que mientras no se tenga una decisión definitiva “no hay que perder las esperanzas”

Sin embargo, agregó, en este momento tenemos que ser realistas y admitir que, automáticamente todas las personas que estaban acogidas bajo el TPS quedan desprotegidas.

La decisión de la Corte fue calificada, por Reyes, como una noticia “fuerte” para todos los compatriotas en los Estados Unidos que estaban con TPS, no obstante, aclaró que, esa no es una decisión final , todavía sigue un proceso judicial y lo que hicieron fue suspender la decisión que dio la juez federal de San Francisco, California, el pasado 31 de diciembre, que extendía automáticamente el TPS.

Lo que ha ocurrido, es que el gobierno de los Estados Unidos presentó un recurso de apelación y en la Corte han determinado que se suspende la decisión que emitió la juez federal hasta que haya una decisión final de la demanda que presentó la Alianza Nacional, acotó.

Creo que hay que tener un poco de paciencia, ver que sucede, al final, porque estos procesos de demanda duran mucho tiempo, explicó.

Recordó que hace unos 8 años, a las personas amparadas en ese estatus se les quitó el TPS, presentaron una demanda y la ganaron.

“Hay que esperar y creo que mientras no se tenga una decisión definitiva no hay que perder las esperanzas, sin embargo, en este momento tenemos que ser realistas, que automáticamente todas las personas que estaban acogidas bajo el TPS quedan desprotegidas”, reiteró.

Habría que ver si a futuro se pueden hacer negociaciones, pero ahorita este es un tema que está en el Poder Judicial de Estados Unidos y mientras no se decida creo que difícilmente el Gobierno de Honduras puede intervenir en este proceso, expresó.

La defensora de los derechos humanos hizo algunas recomendaciones a las personas que estaban amparadas en el TPS como el cambio de residencia, ya que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) tiene su dirección y toda su información.

También les recomendó usar el metro, los buses para trasladarse, porque la mayoría de los tepesianos ya tienen su licencia vencida y si los llegan a detener, eso puede agravar su situación legal y corren el riesgo de ser deportados.

Gobierno debe atacar causas estructurales de la migración

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana es del criterio que el gobierno debe atacar las causas estructurales que provocan la migración como el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia, la falta de acceso a la educación, la salud y a una vivienda digna.

Miles de hondureños se ven obligados a huir de sus lugares de residencia, principalmente hacia Estados Unidos, debido a la violencia que esta generando desplazamiento forzado y la falta de una vida digna para sacar adelante a su familia.

El tema de la salud, la educación es fundamental pero también es necesario atender la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana para que los hondureños no tengan que salir del país y tomar una ruta migratoria, dijo Reyes.

Indicó que no se debe descuidar el tema de la salud mental, porque vienen muchas personas con graves afectaciones por el hecho de la separación familiar, las madres que han tenido que dejar a sus hijos, los padres que han tenido que dejar a su esposa e hijos, los jóvenes que han sido deportados y sus padres han quedado allá.

Es importante trabajar en todos estos aspectos para dar una respuesta a la realidad concreta que estamos viviendo en este momento en Honduras, concluyó. IR