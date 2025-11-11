Preocupa a OEA los sucesos previos a elecciones, piden respetar institucionalidad bajo mejores condiciones

Tegucigalpa – La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó este martes su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales.

– OEA llama a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles.

Mediante un comunicado, la Secretaría General reitera el llamado realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Honduras en su reciente declaración, que más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones.

Igualmente, el ente regional afirma que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección”.

Señalan que las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral.

Finalmente, la Secretaría General llama a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles. “La OEA mantiene su compromiso de apoyar la democracia en Honduras y seguirá acompañando al país a través de su Misión de Observación Electoral”, finalizaron. JS