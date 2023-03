Prensa local: La guerra de Ucrania influyó en que Argentina quedara sin Óscar

Buenos Aires – «Argentina, 1985» no pudo llevarse el Óscar, en Los Ángeles, donde cayó ante la alemana «All Quiet on the Western Front», la gran favorita de la noche, y la prensa local consideró este lunes que se debe al contexto de la guerra en Ucrania y recalcó el «orgullo» de los realizadores.

«En un mundo que sigue conmovido e inquieto por la sanguinaria invasión rusa a Ucrania, el estremecedor relato bélico de Erich Maria Remarque se convirtió en un espejo en el que los votantes de la Academia buscaron reflejarse. Y nadie pudo hacerle sombra», escribió el periodista Pablo Sirvén en el diario La Nación.

«El contexto internacional de una Ucrania asediada y de una Europa temerosa hizo que la distinción a ‘Sin novedad en el frente’ funcionara como un llamado de atención sobre sus múltiples resonancias de la sinrazón de la guerra», agregó Sirven.

«All Quiet on the Western Front» (Netflix) ganó cuatro estatuillas, incluyendo mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora y mejor película internacional, y venció a la representante latina, «Argentina, 1985», en una noche en que el filme «Everything Everywhere All at Once» arrasó en la 95 edición de los Óscar al embolsarse siete premios.

La prensa local coincidió en que la comitiva se había confundido con la posibilidad de ganar cuando vieron a Antonio Banderas y Salma Hayek anunciando el premio.

El diario Clarin fue parte de los medios que resaltó la decepción de Hayek, quien, indicó, «se había mostrado entusiasta al nombrar a ‘Argentina, 1985’ entre las nominadas», pero cuando abrió el sobre y leyó»All Quiet on the Western Front» «no escondió, disfrazó ni camufló su amargura».

La comitiva en Los Ángeles se expresó a los medios «decepcionada» por no haber ganado, pero «orgullosos y satisfechos» del recorrido de la película, ya que llegó a la meca del cine estadounidense con el espaldarazo de haber obtenido galardones como el Globo de Oro y el Goya.

La escritora argentina Claudia Piñeiro, pareja de uno de los 6 jueces que condenó a los líderes de la última dictadura (1976-1983), Ricardo Gil Lavedra, escribió sus «felicitaciones» para «Argentina, 1985» en su Twitter: «Con estatuilla o sin, lo que hicieron fue histórico».

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales felicitó a la producción «Argentina, 1985» por «haber llegado tan lejos en la carrera por los premios» en sus redes sociales: «¡Un verdadero orgullo!». JS