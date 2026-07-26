Prensa internacional centra su atención en el regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras  



Tegucigalpa – El retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras se convirtió este fin de semana en una de las noticias de mayor repercusión internacional.

Desde medios estadounidenses y europeos hasta agencias internacionales y cadenas latinoamericanas coincidieron en que el regreso del exmandatario representa un hecho de alto impacto político y judicial para Honduras.

CNN en Español centró su cobertura en el escenario que encuentra Hernández al regresar a Honduras, destacando que el país continúa enfrentando problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad.

El medio citó al analista económico Julio Raudales, quien señaló que, pese a los años transcurridos desde la extradición del expresidente en 2022, muchos de los desafíos que enfrentaba el país siguen presentes, mientras la polarización política continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional.

Asimismo, CNN retomó declaraciones del analista Germán Licona, quien advirtió que la presencia de Hernández podría provocar una disputa interna dentro del gobernante Partido Nacional, debido a que distintos grupos buscarían utilizar la figura del exmandatario para recuperar espacios de poder e influir en las decisiones de la nueva administración del presidente Nasry Asfura.

En materia judicial, la cadena recordó que Hernández enfrenta procesos pendientes en Honduras impulsados por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), relacionados con el supuesto desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas.

También informó que el propio exmandatario manifestó que atenderá dichos procesos «sin politizar la ley» y confirmó que contará con el esquema de seguridad que corresponde a un expresidente.

Entre la celebración de simpatizantes y el peso de los escándalos

El diario español El País enfocó su cobertura en la llegada de Hernández al aeropuerto de Palmerola, al describir una escena cargada de simbolismo político y religioso.

El periódico destacó que el exmandatario arribó acompañado por su abogado estadounidense Renato Stabile y otras personas cercanas, mientras cientos de simpatizantes lo recibían con banderas y consignas de apoyo.

Uno de los momentos que más llamó la atención del medio español fue cuando Hernández, junto a su esposa Ana García, sus hijos y su madre, se arrodilló sobre la pista del aeropuerto para elevar una oración de agradecimiento tras regresar al país.

No obstante, El País contrastó esa escena con un amplio repaso de las principales acusaciones que marcaron su administración.

El medio recordó el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los testimonios presentados durante el juicio en Nueva York que lo vincularon con estructuras del narcotráfico y los señalamientos realizados por capos como Joaquín «El Chapo» Guzmán y miembros de la organización Los Cachiros.

Las agencias estadounidenses Associated Press (AP) y el diario The Washington Post coincidieron en señalar que el principal tema de atención internacional será la actuación del sistema judicial hondureño frente a los procesos que aún enfrenta Hernández.

Ambos medios destacaron que existe incertidumbre sobre si las investigaciones avanzarán de manera independiente o si terminarán sin consecuencias penales para el exmandatario.

AP recogió declaraciones del investigador Joaquín Mejía, quien calificó a Hernández como «el jefe de todos los jefes» dentro de las estructuras del narcotráfico, mientras que el exfiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, expresó preocupación por lo que considera un retroceso en la lucha contra la corrupción en Honduras.

Asimismo, las publicaciones recordaron que Hernández enfrenta acusaciones relacionadas con el denominado caso Pandora I, en el que se investiga el supuesto desvío de alrededor de 288 millones de lempiras mediante fundaciones y empresas para financiar actividades políticas.

France 24, con información de la agencia AFP, y el South China Morning Post centraron parte de sus análisis en lo que consideran una contradicción dentro de la política antidrogas de Estados Unidos.

Ambos medios señalaron que mientras la administración Trump mantiene un discurso de mano dura contra el narcotráfico en América Latina, al mismo tiempo concedió el indulto a un exmandatario que había sido condenado por facilitar operaciones de organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína.

También retomaron las declaraciones de Hernández durante su regreso al país, en las que aseguró haber sido víctima de una persecución política y reiteró que su juicio en Nueva York respondió a una «cacería de brujas».

Las publicaciones añadieron que diversos analistas consultados consideran que el regreso sin cumplir la totalidad de la condena podría enviar un mensaje negativo a las víctimas de la violencia y de la crisis política que vivió Honduras tras las elecciones de 2017.

Otros medios regionales, entre ellos El Comercio de Perú y Notiamérica, concentraron su cobertura en los aspectos logísticos y simbólicos del regreso del exmandatario.

El retorno de Juan Orlando Hernández no solo reavivó el debate político dentro de Honduras, sino que volvió a colocar al país bajo el escrutinio de la prensa internacional.

La mayoría de los medios coinciden en que el desarrollo de los procesos judiciales pendientes será determinante para medir la credibilidad del sistema de justicia hondureño y la capacidad de las instituciones para actuar con independencia. AD