Premios Rey de España defienden el periodismo frente a la persecución y recuerdan la DANA

Madrid – Dos presentadores virtuales creados con IA y la voz de Rozalén cantándole a los afectados por las lluvias torrenciales que dejó la DANA marcaron una ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Rey de España, que, una vez más en su 42º edición, han premiado el mejor periodismo iberoamericano.

Unos premios en los que por primera vez en una década la reina Letizia ha acompañado a Felipe VI -la última vez que lo hizo fue de hecho la primera vez que el rey presidió los premios-, a una gala organizada por EFE, una de los medios que la vio crecer como periodista.

«Cuando usted estaba en el último curso de periodismo, trabajó en el área de información internacional de la Agencia EFE. Para nosotros es un gran honor que nos acompañe y que vaya a entregar junto al rey estos galardones», le decía el presidente de EFE a la reina Letizia, durante su discurso.

El mejor periodismo iberoamericano

En su 42 edición, han dado un «espaldarazo a la libertad de prensa» en Latinoamérica y al periodismo de denuncia social e investigación, reconociendo, entre otros, ‘Dorada Opacidad: los mecanismos oscuros del tráfico masivo del oro en Sudamérica’, una investigación transfronteriza sobre el comercio ilegal del oro, o ‘Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable’, publicado por elDiario.es.

Uno a uno, los galardonados han pasado por el escenario a recoger las esculturas realizadas por Joaquín Vaquero Turcios y entregadas por el rey y la reina, pero nunca antes se había «subido» a recogerlo dos personas «virtuales», dos presentadores creados mediante inteligencia artificial.

«Son casi 40 los informadores que han viajado hasta España para celebrar el valor de la profesión periodística, pese al riesgo que corren muchos de ellos al ejercerla, hasta el punto de estar representados en esta ceremonia mediante avatares digitales para proteger su identidad y su seguridad», destacaba Felipe VI.

Se trata del avatar creado para ‘Operación Retuit’, un trabajo colaborativo de 14 medios venezolanos, premiado con el premio de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria y que consiste en dos presentadores animados con IA -la chama y el pana- para contar lo que pasó en Venezuela tras las elecciones de forma anónima, para preservar la seguridad de los periodistas que lo estaban realmente contando.

La gala además ha tenido a dos protagonistas en la sombra, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado y la periodista y expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro, fallecidos recientemente.

No en vano, los premios han reconocido al periódico que el esposo de Chamorro dirigió, ‘La Prensa’, con el premio al Mejor Medio de Comunicación de Iberoamérica, y al fotógrafo brasileño Fabio Alarico Teixeira, quien se emocionó al ver una foto de su maestro, Salgado, que también fue premiado con uno de estos galardones.

Un abrazo a los afectados por la DANA

Los Rey de España no han querido tampoco olvidarse de los afectados por la DANA, que dejó más de 200 muertos en el este de España. La delegación de la Agencia EFE en Valencia recogió el Premio EFE, que este año ha recuperado la agencia para premiar a los profesionales de su casa.

Y Rozalén le ha puesto voz y sentimiento. «Os estaréis preguntando qué hago aquí, pero creo que me han llamado porque en mi pueblo, Letur, fue de los primeros municipios donde ocurrió todo. Me tocó vivirlo los días siguientes, no había visto nada así», dijo la cantante albaceteña.

Junto a Beatriz Romero, su traductora de signos, Rozalén ha tocado ‘Entonces’, una canción compuesta pensando en su infancia, que la devuelve al verano y al pueblo: «Escapaban todas mis preocupaciones al meter los pies en el río, y giraba todo en torno a mis mayores, ellos siempre irán conmigo», cantaba, «Yo quiero volver ahí, quiero volver a entonces».

Una canción que como ha explicado -y como recuerdan algunos acordes- le lleva a Letur, el sitio de su recreo, y que ha dedicado, emocionada, «a toda esa gente que ya no va a poder volver a su sitio de su recreo». EFE

