Preescolares desfilan en la capital para iniciar las fiestas patrias por el 204 aniversario de la independencia

Tegucigalpa – Estudiantes de preescolar de distintos centros educativos empezaron este domingo los desfiles patrios en distintos puntos de la capital hondureña en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Honduras ante España.

Pequeños estudiantes empezaron a desfilar a tempranas horas de la mañana para rendir honor a la patria mediante marchas con diferentes expresiones como palillonas, pomponeras, bandas de guerra y otros.

Algunos desfiles se realizan en el bulevar Centroamérica, bulevar Morazán, colonia El Pedregal, parque El Obelisco y otros puntos.

Los desfiles de los prescolares de los diferentes centros educativos llenan de color, ambiente y patriotismo las calles de la capital este domingo.

Los padres de familia también se levantaron temprano para ver a sus pequeños hijos para ver la representación cultural, folclórica y colorida de sus retoños.

Una profesora comentó que los desfiles fueron planificados y preparados desde hasta dos meses. AG