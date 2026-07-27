Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño. Sin embargo, una vaguada en superficie ubicada sobre el occidente del país generará lluvias y chubascos débiles aislados con actividad eléctrica en esa zona.

En el resto del territorio nacional se esperan lluvias y chubascos débiles aislados en áreas de montaña, producto del transporte de humedad proveniente del mar Caribe.

El pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Jeffrey Flores, indicó que estas condiciones obedecen a la influencia de la vaguada y al ingreso de humedad desde el Caribe.

La fase de la luna es cuarto creciente. En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Temperaturas por regiones

Región Sur: máxima de 39°C y mínima de 27°C.

Región Central: máxima de 31°C y mínima de 20°C.

Región Norte: máxima de 35°C y mínima de 24°C.

Francisco Morazán: máxima de 30°C y mínima de 19°C.

Región Insular: máxima de 30°C y mínima de 25°C.

Región Occidental: máxima de 32°C y mínima de 14°C.

Región Oriental: máxima de 33°C y mínima de 20°C.

Asimismo, se informó que la salida del sol será a las 5:31 de la mañana y la puesta del sol a las 6:19 de la tarde.LB